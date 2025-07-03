Инновационный фестиваль «Энерготехнофест» стартовал в Кронштадте

В четверг, 3 июля, в Кронштадте стартовал крупный фестиваль инноваций «Энерготехнофест». В этом году мероприятие, посвященное технологическим достижениям в энергетике, впервые вышло на международный уровень и привлекло участников из ближневосточных стран, представляющих инновационные экосистемы и акселераторы, написал «Петербург 2» .

Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что цель фестиваля — помочь участникам найти инвесторов для стартапов, деловых партнеров и инженеров для реализации технологических проектов. Ожидается, что мероприятие соберет более двух тысяч гостей, включая ученых, инженеров, технологических предпринимателей, студентов и преподавателей технических вузов, а также представителей энергетических компаний и инвесторов.

Программа фестиваля включает выставку инноваций для промышленности, тематические сессии, дискуссии и лекции. Также будут подведены итоги деятельности Инкубатора «Энерготехнохаб Петербург» — значимой программы поддержки технологических стартапов. Проекты-участники предлагают решения в области цифрового моделирования оборудования, процессов добычи нефти и газа, нефтехимии и аддитивного производства.

Из более чем 100 команд, подавших заявки, в финал вышли 10 стартапов. Победитель получит грант от компании «Газпром нефть» в размере одного миллиона рублей на развитие своего бизнеса.