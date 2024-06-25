Инна Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца

Сенатор Инна Святенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца. Также Святенко попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа, который будет иметь ту же силу, что и оригинал.

«Многодетные родители на встречах часто задают один и тот же вопрос. Путешествуя по России, люди не могут пользоваться статусом многодетной семьи в других регионах. Это нужно исправить – сделать так, чтобы в любой точке страны многодетные могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами», – рассказала Святенко 360tv.ru.

Глава правительства поддержал эту инициативу. По его словам, удостоверение будет разработано – причем и в бумажном, и в цифровом формате.

«Для людей бывает непросто собрать пакет документов. Это особенно касается многодетных семей в тех случаях, когда семья переезжает, отправляется на отдых, ребенка на лечение везут. Поэтому единообразие удостоверения, которое многодетный статус подтверждает, будет решено. И в повседневной жизни, и в социальных организациях его будет можно предъявить», – заявил Мишустин.