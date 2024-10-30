«Ингосстрах»: петербуржцы реже москвичей едят вредную еду

Жители Петербурга реже едят фастфуд и другую вредную еду, чем москвичи. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ и компании «Ингосстрах».

По результатам исследования оказалось, что среди петербуржцев приверженцами здорового питания являются 71,2% женского и 60,1% мужского населения Северной столицы. В Москве этот показатель меньше: 66,5% и 58,4% соответственно.

Кроме того, 55,7% столичных мужчин нередко балуют себя фастфудом, женщин, которые любят перекусить вредной едой, тоже немало — 40,4%. В Петербурге, несмотря на любовь жителей города к шаверме, показатели меньше: 39,6% мужского и 27,3% женского населения соответственно грешат неполезными блюдами.