«Ингосстрах» и НАФИ: 79% россиян считают, что для обретения новой профессии можно не получать второе образование

Сотрудники компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ во время исследования выяснили, что большинство россиян не видят необходимости получать второе высшее образование для того, чтобы сменить профессию. Так ответило 79% респондентов, написала Gazeta.spb.ru.
Еще 14% опрошенных все же придерживаются мнения, что получение новой специальности требует полноценного обучения. Около 5% респондентов видят в дополнительном образовании отвлекающий фактор.
Примерно 85% россиян готовы пройти дополнительное обучение, если им сделают предложение работодатели, еще 71% были бы не против переучиться, чтобы продолжить карьеру в другой сфере.
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