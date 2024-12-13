«Ингосстрах» и НАФИ: 79% россиян считают, что для обретения новой профессии можно не получать второе образование

Сотрудники компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ во время исследования выяснили, что большинство россиян не видят необходимости получать второе высшее образование для того, чтобы сменить профессию. Так ответило 79% респондентов, написала Gazeta.spb.ru .

Еще 14% опрошенных все же придерживаются мнения, что получение новой специальности требует полноценного обучения. Около 5% респондентов видят в дополнительном образовании отвлекающий фактор.

Примерно 85% россиян готовы пройти дополнительное обучение, если им сделают предложение работодатели, еще 71% были бы не против переучиться, чтобы продолжить карьеру в другой сфере.