Infox.ru: перед посадкой чеснок можно замачивать в растворе молока

Перед посадкой чеснока осенью важно уделить внимание обработке материала, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей. Для этого можно использовать растворы фунгицидов или стимуляторов роста, а также народные средства, сообщил Infox.ru .

Среди народных средств выделяют марганцовку, зольный настой, пищевую соду, перекись водорода и йод. Еще один вариант включает использование молока: одна часть напитка на девять частей воды.

Кроме того, важно правильно подготовить почву: она должна быть хорошо дренированной и насыщенной питательными веществами. Однако не стоит смешивать разные средства, чтобы избежать химических реакций.