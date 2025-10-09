Информационную кампанию по популяризации волонтерства запустили в России

В России пройдет масштабная федеральная информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

Кампания направлена на продвижение ценностей волонтерства, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также повышение социальной активности жителей России.

В рамках кампании, которая пройдет с 6 октября по 10 декабря текущего года, запланированы трансляции видео- и аудиороликов на телевизионных каналах и радиостанциях, а также активное продвижение повестки в интернете.