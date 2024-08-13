Информацию о госпитализации Треповой опровергли

Информация о якобы госпитализации осужденной за теракт Дарьи Треповой не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Мордовии.

«Сведения о госпитализации Треповой не соответствуют действительности. Она отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Она не нуждается в медицинской помощи, состояние здоровья удовлетворительное», — заявили во ФСИН по региону.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Трепову якобы экстренно отвезли в тюремную больницу Мордовии на фоне раскола личности и сильной депрессии.

Суд в январе назначил Треповой 27 лет в исправительной колонии общего режима, также ее обязали заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушку признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса.

Трепова в апреле 2023 года совершила теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате взрыва погиб военком Владлен Татарский.