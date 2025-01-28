«Инфо 24»: девочки в России увлекаются вейпами больше, чем мальчики

Участники круглого стола думского комитета по охране здоровья «Вейпы как угроза общественному здоровью» выяснили, что вейпы в России чаще используют девочки, а не мальчики. По словам депутата-единоросса Артема Метелева, возглавляющего комитет по молодежной политике, «дети с 10 лет начинают потреблять вейпы, причем курящих девочек на 20% больше» , написал сайт «Инфо 24» .

Представитель Минздрава РФ Виктор Зыков добавил, что в 2021 году было замечено двукратное увеличение распространения вейпов. Среди девочек прирост численности курящих составил 2,5 раза. Он также отметил, что отсутствие методов лечения подобных зависимостей у подростков представляет собой серьезную проблему.

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете вейпов в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проводил опрос в своих соцсетях. Он показал, что большинство россиян поддерживают введение полного запрета на вейпы.