Инфляция в Нижегородской области в мае составила более 7%
В Нижегородской области в мае инфляция выросла до 7,05%. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на Волго-Вятское ГУ Банка России.
В регионе на 8,01% стали дороже продукты. Более чем в два раза — яйца, а на 12,04% — повысились цены на фрукты и овощи.
Кроме того, более чем на 15% выросли цены на экскурсии. На 13,75% подорожали услуги телекоммуникации.
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