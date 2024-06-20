Инфляция в Нижегородской области в мае составила более 7%

В Нижегородской области в мае инфляция выросла до 7,05%. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на Волго-Вятское ГУ Банка России.

В регионе на 8,01% стали дороже продукты. Более чем в два раза — яйца, а на 12,04% — повысились цены на фрукты и овощи.

Кроме того, более чем на 15% выросли цены на экскурсии. На 13,75% подорожали услуги телекоммуникации.

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