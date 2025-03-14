Инфекционист Рябов: пылевые клещи могут вызывать аллергические реакции

Домашние пылевые клещи, несмотря на свою микроскопичность, могут представлять угрозу здоровью человека. Эти крошечные существа обитают на подушках, одеялах, коврах и мебели. Инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» указал, что в наших домах проживают дерматофагоидные клещи, питающиеся человеческим эпидермисом.

По его словам, они сами по себе не несут опасности, но могут вызывать аллергические реакции, если пренебрегать регулярной уборкой. Отсутствие должной санитарной обработки может привести к возникновению аллергических заболеваний, включая приступы бронхиальной астмы и аллергического бронхита, написал сайт sibdepo.ru.

Чтобы контролировать численность этих клещей, Рябов рекомендует регулярно проводить уборку с использованием слабого раствора натрия. Он подчеркивает, что бояться клещей не стоит, главное — соблюдать элементарные гигиенические меры.