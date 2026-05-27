Инфекционист Неронов предупредил о рисках заражения инфекциями от домашних животных и птиц

Врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью РИАМО предупредил о рисках заражения инфекциями от домашних животных и птиц на даче.

Специалист отметил, что куры могут быть источником сальмонеллеза, который вызывает диарею, рвоту и лихорадку. В 80% случаев болезнь протекает легко, однако у детей и пожилых людей в 20% случаев требуется госпитализация, написал «Петербургский дневник».

Также от птиц передается пситтакоз — хламидиоз птиц, который без антибиотиков может привести к летальному исходу в 10% случаев и вызвать пневмонию или миокардит.

От кроликов можно подхватить туляремию, которая проявляется язвами, лимфаденитом и пневмонией, а без лечения летальность достигает 1–7%. Лептоспироз, поражающий почки и печень, также представляет опасность — при геморрагической форме смертность доходит до 20%.

Заражение может произойти при контакте с животными, их пометом, перьями или сеном, а также при употреблении сырых яиц или недоваренного мяса. Врач подчеркнул, что при уборке на даче необходимо надевать перчатки, закрытую одежду и маску, а после контакта с животными тщательно мыть руки с мылом. Клетки следует дезинфицировать, например, однопроцентным раствором хлорки с выдержкой 30 минут. Мясо и яйца нужно готовить при температуре выше 70 градусов внутри продукта, а больных животных изолировать и вакцинировать.