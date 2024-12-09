Инфекционист Неронов: даже незначительная доза алкоголя выводится из организма только после сна не менее семи часов

При необходимости сесть утром за руль после вечернего употребления алкоголя следует четко понимать процессы полного выведения спиртного из организма. В противном случае водитель рискует поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность других граждан. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, печень за час перерабатывает в среднем 20 миллилитров чистого этанола. Таким образом, для полного выведения 500 миллилитров пива с содержанием алкоголя 5% организму необходимо от шести до восьми часов.

Если вы намерены сесть за руль после употребления даже небольшой дозы спиртного следует позаботиться о полноценном сне длительностью не менее семи-восьми часов, резюмировал доктор.