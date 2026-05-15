Инфекционист Ермоленко сообщил, что вероятность заражения хантавирусом от домашних мышей ниже, чем от их диких сородичей

Доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Константин Ермоленко поделился советами для владельцев домашних грызунов в интервью RG.RU .

Он подчеркнул, что вероятность заражения хантавирусом от домашних мышей или хомяков гораздо ниже, чем от их диких сородичей, при условии, что питомец приобретен в надежном месте и не контактирует с дикими животными, добавил RT.

Специалист отметил, что полностью исключить риск невозможно, особенно в случае с крысами. Ермоленко рекомендовал приобретать грызунов у проверенных заводчиков, избегать контакта с дикими животными, проводить уборку клетки влажным способом, использовать перчатки и тщательно мыть руки.