Инфекционист Даева рекомендовала позаботиться о прививках примерно за месяц до путешествия в азиатские страны

Врач-инфекционист Евгения Даева в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями для тех, кто собирается в путешествие по азиатским странам. Она подчеркнула, что российским туристам стоит быть внимательными, так как их могут поджидать различные риски — от солнечного удара до местных инфекций.

Даева рекомендовала заранее подготовиться к поездке, поставив необходимые вакцины. Большинство из них не входит в ОМС, поэтому их нужно искать самостоятельно и делать платно. Важно учесть время на выработку антител: от момента прививки до формирования иммунитета может пройти от 10–14 до 30 дней. Поэтому позаботиться о прививках стоит примерно за месяц до путешествия.

«Я обычно пациентам рекомендую заходить на сайт по контролю заболеваемости. Там есть информация, от чего стоит сделать прививку в той или иной стране», — отметила врач.

Особое внимание следует уделить питанию во время поездки. Доктор посоветовала пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать коктейлей с колотым льдом, который может быть сделан из проточной воды. Также рекомендуется выбирать еду, к которой человек привык, и избегать экзотических блюд, чтобы минимизировать риск несварения и кишечных инфекций, заключила эксперт.