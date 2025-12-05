Индийские журналисты выстроились в очередь ради встречи с Путиным

У президентского дворца в Нью-Дели образовалась внушительная очередь из представителей индийских СМИ. Кадры с места событий опубликовал сайт телеканала «Звезда» .

На видеозаписи заметно, как множество репортеров ожидают возможности попасть в резиденцию, где пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Всех желающих попасть во дворец тщательно досматривают сотрудники охраны.

Напомним, что 4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсуждение актуальных международных вопросов и двусторонних отношений, а также подписание ряда документов.