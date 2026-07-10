Генконсульство Индии в Екатеринбурге анонсировало участие индийских компаний на «Иннопроме» в Нью-Дели

Международная промышленная выставка «Иннопром. Индия» впервые пройдет в сентябре 2026 года в Нью-Дели. Генеральное консульство Индии в Екатеринбурге анонсировало активное участие индийских компаний в этом мероприятии. Об этом написало ЕАН .

По словам генерального консула Индии в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяя, на выставке будут представлены крупные индийские компании, а также малый и средний бизнес. Ожидается делегация из Свердловской области. Среди отраслей, которые уже подтвердили свое участие, — инженерия, цифровые технологии, энергетика и фармацевтика.

Чаттопадхьяй подчеркнул, что выставка вызывает большой интерес у представителей бизнеса обеих стран, и сейчас идут подготовительные встречи.

«Иннопром. Индия» пройдет с 9 по 11 сентября 2026 года на площадке выставочного комплекса Bharat Mandapam. Это событие организовано накануне 18-го саммита БРИКС и нацелено на развитие промышленного и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. Ожидается, что общая площадь выставки составит около 10 000 квадратных метров, а число участников превысит 200 компаний.