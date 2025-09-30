Импульсивные покупки на маркетплейсах назвали привычкой, ведущей к финансовым потерям

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru указал на несколько финансовых привычек, которые могут привести к значительным потерям. Среди них — импульсивные покупки в социальных сетях и на маркетплейсах.

Экономист отметил, что регулярные мелкие траты на первый взгляд кажутся незначительными, но в итоге наносят ущерб личному бюджету. «Смартфонный шопинг» от скуки часто приводит к покупке ненужных вещей.

Щербаченко подчеркнул, что отсутствие финансового плана и списка покупок усугубляет ситуацию, приводя к хаотичным тратам и переплатам. Также он обратил внимание на то, что лень и нежелание контролировать автоматические списания создают дополнительные финансовые потери.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам и планировать расходы.