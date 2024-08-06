Иммунолог Жемчугов: из-за жаркого лета Россию могут ждать новые волны тропических лихорадок

Несколько случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Астраханской области. Носителями данного вируса являются комары, клещи и даже птицы, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, комары способны «зайцами» приехать в РФ с грузами из теплых стран. Из-за жаркого лета они получили возможность быстро размножаться.

«И если среди них был хотя бы один зараженный тропическими лихорадками, он мог передать теплокровным носителям этот вирус. Значит, нас могут ждать новые волны тропических лихорадок», — высказался медик.

Врач напомнил, что в России вспышки подобных болезней приходятся на летне-осенние месяцы.