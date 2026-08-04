Иммунолог Болибок рассказал, что главная опасность циклоспороза заключается в специфическом течении болезни

В Соединенных Штатах зафиксирована одна из крупнейших вспышек кишечной инфекции за всю историю наблюдений. Речь идет о циклоспорозе — паразитарном заболевании, вызываемом микроскопическим паразитом Cyclospora cayetanensis. С мая текущего года в США заразились уже свыше 6700 человек, а общее число отслеживаемых Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) случаев превысило 11 тысяч в 41 штате, написал MIR24.TV .

Главная опасность циклоспороза заключается в специфическом течении болезни. Как пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, главный симптом заболевания — это сильная водянистая диарея, которую часто называют «взрывной». К ней добавляются спазмы в животе, тошнота, потеря аппетита и сильная усталость.

Ключевая сложность диагностики заключается в том, что паразит не проявляет себя сразу. Инкубационный период составляет около недели после употребления зараженной пищи. Из-за этого пациенты часто не связывают ухудшение самочувствия с недавним приемом пищи, что затрудняет своевременное выявление источника заражения.

Наиболее критическая ситуация складывается в штате Мичиган, где зафиксировано более 8 тысяч заболевших. Сотни людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью и пройти госпитализацию. На данный момент, несмотря на масштаб вспышки, смертельных исходов среди пациентов не зарегистрировано.

Эксперты напоминают, что основной путь передачи инфекции — фекально-оральный, чаще всего через плохо промытую зелень или загрязненную воду. Для защиты рекомендуется тщательно мыть овощи и фрукты бутилированной или кипяченой водой при путешествиях в эндемичные регионы.