Ректор Московского исламского института и главный имам-хатыб Исторической мечети Москвы Дамир Мухетдинов назвал Рамадан султаном всех 12 месяцев в мусульманском календаре. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Мухетдинов подчеркнул особую важность периода Рамадан для последователей ислама, объяснив, что священный месяц вступит в силу с 17 на 18 февраля.

«Правоверный мусульманин делает намерение, или же каждодневно он повторяет намерение, что он будет от рассвета до захода солнца воздерживаться от еды, питья, половых сношений», — отметил имам-хатыб.

По его словам, исключаются даже процедуры, способные доставить вещества внутрь тела, например капли в глаза.