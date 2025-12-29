Илон Маск раскрыл индийское имя ребенка от Шивон Зиллис
Илон Маск назвал ребенка в честь физика Субрахманьяна Чандрасекара
Американский бизнесмен Илон Маск раскрыл среднее имя еще одного ребенка, которого родила его подруга Шивон Зиллис. Об этом сообщило издание The Hindu.
Маск рассказал, что Зиллис наполовину индианка, поэтому ребенку дали индийское имя Секар в честь лауреата Нобелевской премии по физике Субрахманьяна Чандрасекара.
Ученый получил свою награду за исследование процессов, играющих важную роль в эволюции и строении звезд.
Других детей Маска и Зиллис зовут Селдон Ликург, Аркадия, Страйдер и Азур.
Всего у Маска 12 признанных детей — четверо от Шивон Зилис, трое от певицы Граймс, остальных ему родила первая супруга Джастин Маск. Первенец по имени Невада родился в 2002 году и прожил несколько недель.
Весной 2025 года блогер и писательница Эшли Сент-Клэр заявила, что также родила ребенка от Маска. Она не раскрыла его пол, но на тот момент младенцу было уже пять месяцев.