Иллюстрация с Петербургом внутри яйца Фаберже появится на открытке для «Новогодней почты»

Газета «Санкт-Петербург» подвела итоги конкурса детских рисунков, участие в котором приняли более 3,5 тысячи человек. Темами стали «Петербург — мегаполис XXI века» и «Новогодний Петербург будущего».
Жюри выделило работы трех юных петербуржцев. Среди победителей — девятиклассница Олияи Давлятзода, которая изобразила Северную столицу внутри легендарного яйца Фаберже. Также высоко оценили иллюстрацию ученицы второго класса Арины Захаровой. Она показала инновационное будущее города с настоящими роботами.
Соответствующие изображения появятся на открытках для «Новогодней почты» «Петербургского дневника». Праздничное пространство будет работать с 18 по 30 декабря на Дворцовой площади.
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