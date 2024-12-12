Иллюстрация с Петербургом внутри яйца Фаберже появится на открытке для «Новогодней почты»

Газета « Санкт-Петербург » подвела итоги конкурса детских рисунков, участие в котором приняли более 3,5 тысячи человек. Темами стали «Петербург — мегаполис XXI века» и «Новогодний Петербург будущего».

Жюри выделило работы трех юных петербуржцев. Среди победителей — девятиклассница Олияи Давлятзода, которая изобразила Северную столицу внутри легендарного яйца Фаберже. Также высоко оценили иллюстрацию ученицы второго класса Арины Захаровой. Она показала инновационное будущее города с настоящими роботами.

Соответствующие изображения появятся на открытках для «Новогодней почты» «Петербургского дневника». Праздничное пространство будет работать с 18 по 30 декабря на Дворцовой площади.