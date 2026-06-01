Илья Русяев объяснил, что процедура усыновления ребенка регулируется несколькими нормативными актами

Усыновление — это не просто юридический акт, а создание новой семейной истории. В отличие от опеки или приемной семьи, при усыновлении ребенок полностью приравнивается к родному ребенку усыновителей. Это предполагает значительные юридические и эмоциональные обязательства. Юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru объяснил, что процедура регулируется несколькими нормативными актами.

Он сообщил: «Процедура регулируется главой 19 Семейного кодекса, главой 29 ГПК, постановлением Правительства от 29 марта 2000 года № 275 и постановлением № 117 от 14 февраля 2013 года о перечне заболеваний, исключающих усыновление».

По статье 127 Семейного кодекса усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, но есть список исключений.

Требования к усыновителям:

— Дееспособность и совершеннолетие. — Отсутствие судимости за определенные виды преступлений. — Доход, позволяющий обеспечить ребенку прожиточный минимум. — Отсутствие заболеваний из утвержденного перечня. — Наличие постоянного места жительства.

С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью составляет 28 450,45 рубля. Если семья усыновляет ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или братьев и сестер, выплата составляет 217 384,58 рубля на каждого ребенка. Заявление на выплату нужно подать в Социальный фонд России не позднее шести месяцев со дня вступления решения суда об усыновлении в силу.

Усыновление в 2026 году — это понятная юридическая процедура, но не простая жизненная история. Закон требует документов, медзаключения, проверки условий, суда и регистрации в ЗАГСе. Но ребенку после усыновления нужно больше, чем правильно оформленное свидетельство. Ему нужны взрослые, которые не испугаются его прошлого и будут готовы к ежедневным проявлениям любви и заботы.