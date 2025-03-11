Иконы уцелели после атаки украинского дрона на жилой дом

Накануне удар дрона ВСУ разрушил одну из квартир в жилом доме. Полностью уцелели лишь иконы. Об этом Life рассказал хозяин жилья.
По словам мужчины, в пострадавшей от атаки беспилотника комнате жила его дочь, которая в 2022 году вернулась в Россию из Харькова. Перед случившимся у нее было некое предчувствие, отметил собеседник сайта.
На опубликованных кадрах видно, что в результате удара комната полностью лишилась окна. Из-за взрыва даже «отошла» стена.
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