ИИ-эксперт Серов призвал писать запросы нейросетям не чаще 10-15 раз в день

Ученые из бизнес-школы SBS в Цюрихе выяснили, что зависимость от искусственного интеллекта может привести к ухудшению способности мыслить критически. Эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту Иван Серов рассказал «Газете.Ru» , как избежать проблем с мышлением при работе с нейросетями.

Серов объяснил, почему не стоит доверять ИИ бездумно. Он указал на проблемы, связанные с данными для обучения нейросетей: ограниченность, недостоверность, актуальность.

Еще одна проблема — когнитивные искажения, поскольку ИИ обучается на предвзятых данных. Эксперт отметил проблему «галлюцинаций» — когда нейросеть генерирует информацию, не имеющую связи с реальностью. Также нейросети не всегда способны учитывать контекст или интерпретировать тонкие нюансы человеческой речи, такие как сарказм.

В эпоху развития нейросетей важно не потерять способность к критическому мышлению, иначе у пользователей ИИ сузится кругозор, они загонят себя в информационный пузырь, сказал Серов.

Специалист рекомендует ограничить время использования чат-ботов на базе ИИ и писать не более 10–15 запросов в день, а после исчерпания «лимита» расширить площадки потребления информации.