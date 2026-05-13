ИИ-эксперт Багров поддержал запрет использования технологий в предвыборной агитации

В мае в России ввели запрет на использование дипфейков в предвыборной агитации. Это решение положительно оценил ИИ-эксперт, цифровой художник и инженер-конструктор первой категории Игорь Багров, сообщил Piter.TV .

По словам специалиста, дипфейки могут разрушить репутацию кандидата и подорвать доверие избирателей. Он отметил, что запрет таких технологий — масштабная работа над кибербезопасностью и демократичностью избирательного процесса.

Для выявления нарушений в горизбиркоме работает программа, способная обнаружить сгенерированные видео. Дипфейки вносят параметр «неопределенность» в информационную среду, и новые правовые нормы призваны бороться с этим.