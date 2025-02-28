Ихтиолог Леонтьев: акула чует кровь на расстоянии до полутора километров

Акулы предпочитают охотиться на небольшие объекты в воде. Кто из людей подвергается наибольшей опасности и что делать, чтобы не оказаться в зубах морского хищника, рассказал ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что стая акул вполне может атаковать человека в открытом море или океане, поэтому нужно стараться не выпадать из плавательного средства.

Чтобы не привлечь внимание акул, следует воздержаться от купания в ночное время, когда некоторые виды этих хищников выходят на охоту. К примеру, ночью активно ищут добычу круглоголовая и гигантская акула-молот. Также не стоит выбрасывать за борт биоотходы или остатки продуктов во время круиза.

Порез или ранка, полученные в открытом море, тоже могут быть опасны: акула способна почувствовать каплю крови на расстоянии до полутора километров. В случае кровотечения нужно немедленно выходить из воды, предупредил Леоньев.