В Тюменской области, расположенной на территории Обь-Иртышского бассейна, действуют одни из самых строгих правил рыболовства в России. Подробнее сообщил сайт nashgorod.ru .

Основная опасность для рыбака заключается не в сетях или времени ловли, а в запрете на вылов определенных видов рыб.

«Сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун — это стратегически важные виды для Обь-Иртышского бассейна. Их популяции десятилетиями восстанавливаются после промышленного перелова», — отметил ихтиолог Алексей Кузнецов.

По его словам, потеря даже одной половозрелой особи в период нереста может свести на нет усилия рыбоводных заводов за целый год.