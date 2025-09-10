Игумения София указала на важность прибытия мощей святителя Луки в Воскресенский Новодевичий монастырь

Приход в Воскресенский Новодевичий монастырь Петербурга частицы мощей святителя Луки Крымского имеет большое духовное значение для православных верующих. Ранее эта святая реликвия никогда не пребывала в пределах Санкт-Петербургской епархии, что придает событию особую торжественность, написал «Петербургский дневник» .

История визита святителя Луки в монастырь связана с глубокими переживаниями и внутренним преобразованием. В 1931 году, пережив тяжелую болезнь и операцию, будущий святой временно находился в стенах обители. Именно тогда, слушая литургию, он ощутил внутреннее озарение и понял, что Господь призывает его не только лечить телесные недуги, но и заботиться о душах человеческих. Получив Божественное откровение, он приступил к исполнению воли Бога, посвятив свою жизнь архипастырскому служению.

Этот исторический эпизод, о котором рассказала Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря, показывает, как священные пространства способны вдохновлять и помогать людям находить истинный жизненный путь. Мощи святителя Луки становятся символом надежды и веры для множества паломников, стремящихся приблизиться к Богу и обрести душевное спокойствие. ​​​​