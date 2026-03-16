Играй и помни. Кибертурнир по «Миру танков» стартовал в преддверии Дня Победы

Киберспортивный турнир «Диктант Победы» на платформе онлайн-игры «Мир танков» стартовал в России. Его участники смогут не только посоревноваться в любимую игру, но и освежить в своей голове знания о Великой Отечественной войне.

«Я утром проверил данные и был удивлен — уже больше 53 тысяч участников из всех девяти федеральных округов, всех 89 регионов! Это колоссальная цифра», — подчеркнул продуктовый директор игры Борис Синицкий.

Турнир пройдет в два этапа. Чтобы принять участие, нужно сыграть минимум 15 виртуальных боев и выполнить задания. Сделать это может любой желающий. Лучших из лучших пригласят на очный финал в Москву, в Музей Победы; а призами станут игровые награды и промокоды.

«В прошлом году мы запустили подготовку к „Диктанту Победы“ на платформе „Ростелеком Лицей“. Там мы подготовили более полумиллиона участников и в этом году решили поддержать акцию уже в новом формате», — рассказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.