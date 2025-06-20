Игорь Бутман провел творческую встречу на ПМЭФ-2025

В рамках фестиваля ПМЭФ «Петербургские сезоны» народный артист России Игорь Бутман встретился с учениками и педагогами эстрадных отделений ведущих детских школ искусств Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в ДШИ имени Д. С. Бортнянского в формате открытого диалога.

Молодые музыканты смогли задать маэстро вопросы о профессиональных методиках, джазовой импровизации и секретах успешной карьеры. Среди участников были талантливые исполнители, мечтающие посвятить себя джазу.

«В каждом из этих ребят я увидел не просто желание играть, а настоящую любовь к музыке. Именно с этого начинается путь к большому искусству», — отметил Игорь Бутман. Он также напомнил, что джаз требует свободы и смелости.

В Петербурге джазовое образование можно получить в школах искусств, специальной музыкальной школе при консерватории и Охтинском центре эстетического воспитания. Среди педагогов — известные музыканты, включая Зою Егорову и Николая Поправко.

Мероприятие собрало более 30 слушателей и стало важным шагом в поддержке молодых талантов, укрепляя связь между профессионалами и будущим поколением джазменов.