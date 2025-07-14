IFORS Research: большинство россиян довольны отношениями с начальством

По данным аналитиков, среди опрошенных россиян старше 18 лет почти половина — 53% — назвали отношения с начальниками хорошими или даже дружескими. Только 3% респондентов указали на конфликты или напряжение в коллективе.

Чем старше сотрудники, тем чаще отмечается положительный опыт общения с начальством. Важность хорошего контакта с руководителем подчеркивается высокой долей удовлетворенности работой среди тех, кому комфортно общаться с руководством. Исследование подтверждает важность здоровой рабочей атмосферы для мотивации персонала.