Иеромонах Макарий посоветовал сохранять критический подход при толковании снов

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий рассказал, как воспринимать сны, в которых появляются умершие люди. Об этом сообщил Life.ru .

По словам священника, сон — это особая сфера, в которой нельзя полагаться на точность или достоверность увиденного.

«Во сне можно легко обмануться или попасть под влияние иллюзий — ведь в обычной жизни мы можем проверить информацию, понять и разобраться», — отметил Макарий.

Он посоветовал сохранять критический подход при толковании сновидений. Так, после пробуждения следует трезво оценить видение и сравнить его с нормами христианства.