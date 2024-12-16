Иеромонах Макарий назвал невежеством многоженство Сухова

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий в беседе с Life назвал невежеством поведение Ивана Сухова. По его словам, православие не допускает многоженство ни при каких обстоятельствах.

В последнее время Иван Сухов начал ходить к блогерам и рассказывать о своем «православном гареме». Он признался, что живет с тремя женами и считает это нормой для верующего человека.

«Один муж, одна жена навсегда. Развод — похороны брака. Значит, мужчина и женщина имеют половую связь только в том случае, когда они являются мужем и женой», — сообщил священнослужитель.

Макарий назвал высказывания Сухова «брехней», которая демонстрирует «бесстыдное и самоуверенное невежество».