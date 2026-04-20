Иеромонах Феодорит отметил допустимость традиции приносить еду на кладбище

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) прокомментировал распространенную народную традицию приносить на кладбище куличи, окрашенные яйца и другие продукты в Радоницу. Об этом сообщил aif.ru .

Служитель отметил допустимость подобной привычки.

«Конечно, это не церковно, но чисто по-человечески, наверное, не будет ничего греховного, если человек съест на могиле яйцо или даже выпьет рюмку водки или вина», — отметил священник.

Он подчеркнул, что эта традиция имеет давние корни, когда усопшим приносили еду. Однако такие действия не имеют отношения к богословию и являются языческими практиками, добавило Ura.ru.