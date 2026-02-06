Иеромонах Бурков счел глупой веру в осиновые колья

Российские покупатели неожиданно проявили повышенный интерес к осиновым кольям. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал иеромонах Василий Бурков.

Служитель охарактеризовал подобные верования как проявления языческого мировоззрения.

«Верить в осиновые колья — это глупо. Это темная или осиновая религиозность — язычество, то есть поклонение не Творцу, а творению (твари)», — объяснил Бурков.

Иеромонах Анастасий Байков добавил, что приверженцы оккультных учений зачастую испытывают тревогу перед окружающим миром, пытаясь защититься от мнимых угроз посредством амулетов и ритуальных предметов.