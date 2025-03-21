Иерей Портнов: перед посещением кладбища нужно заказать молитвы за близких

Иерей и настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов рассказал в беседе с aif.ru о правилах поведения на кладбище.

Священник посоветовал перед походом к захоронениям нанести визит в храм и заказать молитвы за близких — обедню, панихиду или сорокоуст.

«Если в этот день в храме служится панихида, то будет правильно постоять и помолиться», — добавил пресвитер.

По его словам, православные верующие берут на кладбище молитвослов для чтения кратких молитв у могилы близкого человека. Кроме того, нужно прихватить с собой вещи, необходимые для уборки на могиле. Портнов рекомендовал регулярно убирать траву и мусор на участке.