Иерей Полевой рассказал, что в Играх Александра Невского в Петербурге будут участвовать подростки 12-14 лет

Игры Александра Невского в Санкт-Петербурге объединят спортивные соревнования и религиозную, нравственную составляющую. Об этом рассказал Председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии иерей Богдан Полевой в беседе с газетой «Петербургский дневник» .

Он отметил, что участниками мероприятия станут подростки в возрасте 12-14 лет. Дети смогут прочувствовать единство и уникальность России в плане межконфессионального мира, межконфессиональной соборности, добавил Полевой.

В программе — спортивные состязания, крестный ход, а также образовательный форум «Вера и спорт», цель которого интеллектуальное осмысление вопросов межконфессионального мира, подчеркнул священнослужитель.