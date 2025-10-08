Иерей Илия Макаров назвал Князь-Владимирский собор в Петербурге храмом-героем

Настоятель Князь-Владимирского собора Илия Макаров поделился с «Петербургским дневником» историей и особенностями жизни старейшего петербургского прихода. Он особо выделяет роль собора как народного храма, привлекающего многочисленные группы верующих даже в трудные периоды, такие как советская антирелигиозная кампания и блокада Ленинграда.

Особенностью прихода, подчеркивает отец Илия, являются крепкие семейные и братские отношения между прихожанами. Храм служит местом живого общения и взаимопомощи, формируя настоящую общину, члены которой заботятся друг о друге и активно участвуют в жизни прихода.

Сегодня община насчитывает сотни активных участников, поддерживающих постоянные связи друг с другом и самим храмом. Отношения строятся на уважении, доверии и готовности выслушать разные мнения, сохраняя миролюбие и доброжелательность.

Завершая рассказ, отец Илия сравнивает статус собора с почетным званием городов-героев, предлагая назвать Князь-Владимирский собор «храмом-героем». Такое определение отражает исторические заслуги и особую роль собора в культурной и духовной жизни Петербурга.