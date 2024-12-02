Идею Минтранса о выдаче названий всем российским дорогам не оценили в Национальном автомобильном союзе

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Абзацем» раскритиковал идею Минтранса выдать названия всем российским дорогам.

Эксперт считает, что в России множество других проблем, которые нужно решать в первую очередь.

«К примеру, они никак закон про электросамокаты не разработают, что затрагивает миллионы людей по всей стране», — сообщил собеседник издания.

Шапарин не видит смысла в подобном занятии, когда есть другие нерешенные вопросы в транспортной сфере.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ выступило с инициативой дать названия всем российским дорогам.