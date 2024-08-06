Идеальная среда для паразитов. Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности запаха из подвалов

Эксперт по ЖКХ Бондарь: сырость в подвалах создает идеальную среду для паразитов

Неприятный запах из подвала многоквартирного дома — это серьезная проблема, которая угрожает здоровью жильцов. Об этом в беседе с 360.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Кто в зоне риска?

«Сырость и застой воды в подвальных помещениях создают идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов и паразитов», — отметил Бондарь.

По его словам, в затхлом подвальном воздухе часто обитают споры плесневых грибков, которые вызывают у людей аллергию при вдыхании. Особенно это опасно для пожилых, детей, больных астмой и другими болезнями легких.

«Кроме того, в сырых подвалах активно размножаются бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и лептоспироза. А застоявшаяся вода привлекает комаров, которые могут переносить различные заболевания», — объяснил эксперт.

Кто несет ответственность?

Главная опасность неприятного запаха заключается в том, что подвальные испарения способны проникать в квартиры через вентиляцию и щели в полу. Из-за этого люди, особенно живущие на нижних этажах, постоянно дышат нездоровым воздухом.

«Кто же должен отвечать за санитарное состояние подвалов и устранять источники неприятного запаха? Согласно жилищному законодательству, эта обязанность лежит на управляющей компании или ТСЖ, обслуживающих дом», — объяснил эксперт по ЖКХ.

Как исправить?

Бондарь отметил, что именно сотрудники управляющей компании должны постоянно осматривать подвалы и своевременно устранять протечки и источники неприятных запахов. Также им нужно обеспечивать вентиляцию и не допускать застоя воды и образования плесени.

«Если жильцы жалуются на запах из подвала, управляющая организация обязана оперативно отреагировать — провести обследование, установить причину и принять меры по ее устранению», — заявил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что борьба с запахом из подвала — это необходимая мера для обеспечения безопасности и здоровья всех жильцов. Нельзя игнорировать эту проблему.