ИБ-эксперт Золотухин призвал не отвечать на звонки с незнакомых номеров

Эксперт компании F6 Сергей Золотухин предложил действенный способ защиты от мошенников: не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам специалиста, злоумышленники часто пытаются испугать жертву. Чувства страха и паники — верные признаки манипуляции, поэтому Золотухин рекомендовал немедленно заканчивать разговор при любых угрозах или давлении.
Самым простым способом защиты от аферистов эксперт назвал сброс звонков с незнакомых номеров, добавили «Известия».
