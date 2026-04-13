ИБ-эксперт Жадеев рассказал, что мошенники часто используют фразу о «взломе» аккаунта на «Госуслугах»

Анализ обращений в правоохранительные органы и банки позволяет выделить фразы, которые злоумышленники чаще всего используют при общении с потенциальными жертвами. Подробнее рассказал эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, одна из распространенных реплик: «Ваш аккаунт на „Госуслугах“ взломан, сейчас придет код, продиктуйте его». Специалист напомнил, что сотрудники государственных структур не запрашивают подобные данные.

Также мошенники могут сообщить о зафиксированной попытке оформления кредита и предложить перевести деньги на безопасный счет. Как пояснил Жадеев, этот термин используют исключительно аферисты, добавила радиостанция Sputnik.