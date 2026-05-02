ИБ-эксперт Вакулин сообщил, что пароль должен содержать минимум восемь символов
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин подчеркнул, что основой цифровой гигиены остается соблюдение базовых протоколов защиты, в том числе использование актуальных контактных данных. Об этом сообщила Pravda.Ru.
По словам специалиста, для создания надежной защиты от взлома необходимо использовать сложные пароли и современные системы аутентификации.
«Минимум восемь символов должен содержать пароль, включая буквы верхнего и нижнего регистра, спецсимволы, цифры», — объяснил Вакулин.
Также важно иметь актуальный номер телефона и электронную почту, привязанные к страницам, поскольку они используются для восстановления доступа, добавила «Пенза-пресс».