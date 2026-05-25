ИБ-эксперт Токаренко предупредил об опасности дешевых пауэрбанков
Пауэрбанки стали неотъемлемой частью жизни многих людей, позволяя быстро восстановить заряд гаджетов. Однако эти устройства могут представлять опасность из-за возможности самовозгорания. Подробнее рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в беседе с сайтом KP.RU.
Самовозгорания происходят из-за особенностей литиевых аккумуляторов. Перегрев, механические повреждения и другие факторы могут нарушить внутренние химические процессы, вызывая выделение тепла, которое батарея не успевает рассеивать.
«Запомните формулу: „Дешевый + мощный = смертельно опасен“! Дешевое хорошим быть не может», — отметил эксперт.
Он посоветовал избегать покупки пауэрбанков мощностью более 20 000 мАч и не гнаться за бюджетными моделями.