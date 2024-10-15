ИБ-эксперт Степанов: хакеры могут использовать заброшенное сетевое оборудование для тайных атак

Забытое сетевое оборудование является общей проблемой для всего мира. Подобные ситуации встречаются как в РФ, так и в других странах. Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента управления поверхностью атаки F.A.C.C.T. Николай Степанов.
По его словам, хакеры могут использовать такое оборудование для тайного проникновения в сети компаний. Данный способ стоит на втором месте по распространенности. Первое занимает фишинг.
Эксперт также отметил, что подобные взломы происходят, так как сетевые администраторы зачастую уделяют недостаточно внимания периметру организации.
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