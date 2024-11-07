ИБ-эксперт Седов назвал тренировку критического мышления лучшей защитой от мошенников

Уловки интернет-мошенников с каждым днем становятся все изощреннее. Этому способствуют, например, технологии дипфейков, рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с ИА НСН .

По его словам, аферисты, используя самые незначительные данные, могут найти полную информацию о человеке. Злоумышленники ничем не брезгуют.

«Каждый из нас что-то заказывал онлайн. Одна-две покупки — и мы забыли про этот ресурс, а какова судьба наших данных на нем?» — отметил эксперт.

Седов назвал постоянные тренировки критического мышления лучшей защитой от мошенников. Он также посоветовал периодически проводить киберучения в домашних условиях.