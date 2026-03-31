ИБ-эксперт Мясоедов призвал не хранить важную информацию в облаке

Облачное хранилище — это сервис, предоставляющий пользователю доступ к удаленным серверам. Несмотря на разнообразие уровней защиты, важно не хранить в облаке критически важную информацию. Об этом «Абзацу» сообщил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Специалист объяснил, что облаком называются удаленные компьютеры, соединенные с пользователями через интернет.

«Данные к этим компьютерам и от них обратно к клиентам идут через сеть интернет», — рассказал Мясоедов.

Хотя некоторые облачные сервисы обладают высоким уровнем защиты, есть риск несанкционированного доступа к данным. Эксперт посоветовал использовать облачные сервисы для бэкапа фотографий, но предостерег от хранения важной информации, такой как пароли и документы.