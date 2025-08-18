ИБ-эксперт Масалович заявил, что главная угроза для фирмы — «голова начальника»
Эксперт в области информационной безопасности, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik, как обеспечить кибербезопасность компании.
По мнению специалиста, многое зависит от руководителей: они должны ставить в приоритет соответствующее направление.
«Главная угроза — это голова начальника. Огромное количество фирм просто думают, что их это пронесет», — заявил ИБ-эксперт.
Он посоветовал руководителям компаний пройти экспресс-курс по безопасности, заказать баг-баунти и сделать пентест на проникновение, а также проверить стойкость организации.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте