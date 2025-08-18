Эксперт в области информационной безопасности, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik , как обеспечить кибербезопасность компании.

По мнению специалиста, многое зависит от руководителей: они должны ставить в приоритет соответствующее направление.

«Главная угроза — это голова начальника. Огромное количество фирм просто думают, что их это пронесет», — заявил ИБ-эксперт.

Он посоветовал руководителям компаний пройти экспресс-курс по безопасности, заказать баг-баунти и сделать пентест на проникновение, а также проверить стойкость организации.