ИБ-эксперт Луцик: оператор не может требовать подтвердить данные на «Госуслугах»

По данным МВД, в 2024 году 40% всех зарегистрированных преступлений были связаны с кибермошенничеством. Как распознать аферистов, рассказал член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с «ФедералПресс».
Специалист призвал пользователей проявлять осторожность при получении предложений от третьих лиц обновить личные данные онлайн или по телефону.
«Если у вас просят код из СМС от „Госуслуг“ для продления договора с сотовым оператором или угрожают завтра же расторгнуть договор, следует немедленно прекратить такое общение», — заявил Луцик.
По его словам, компании не имеют права требовать подтверждение данных именно через «Госуслуги». Кроме того, они не станут разрывать контракт из-за неоплаченного счета, добавил эксперт.
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