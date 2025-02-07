ИБ-эксперт Луцик: оператор не может требовать подтвердить данные на «Госуслугах»

По данным МВД, в 2024 году 40% всех зарегистрированных преступлений были связаны с кибермошенничеством. Как распознать аферистов, рассказал член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист призвал пользователей проявлять осторожность при получении предложений от третьих лиц обновить личные данные онлайн или по телефону.

«Если у вас просят код из СМС от „Госуслуг“ для продления договора с сотовым оператором или угрожают завтра же расторгнуть договор, следует немедленно прекратить такое общение», — заявил Луцик.

По его словам, компании не имеют права требовать подтверждение данных именно через «Госуслуги». Кроме того, они не станут разрывать контракт из-за неоплаченного счета, добавил эксперт.